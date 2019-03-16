Преимущества:

• Программа не пускает пыль в глаза, демонстрируя бесполезные возможности. В Win 10 Tweaker собраны только самые востребованные параметры и опции. Многие параметры включают в себя десятки других, чтобы сэкономить время на выборе галочек, и, опять же, не пускать пыль в глаза пользователю.

• Каждый пункт-твик имеет подробное описание-подсказку при наведении мыши на него.

• Win 10 Tweaker избавлен от дополнительных модулей типа nircmd, самораспаковывающихся архивов SFX и библиотек, в которых нуждаются другие твикеры. В программе заложено всё, что нужно для применения настроек на лету. Если пользователю что-то не нужно, система не будет загажена ни единым байтом.

• Win 10 Tweaker не просто откатывает действия, если Вы пользуетесь отдельной иконкой перед чекбоксом, а восстанавливает именно системные значения. Это может быть полезно тем, кто не знает, как вернуть то, что поломал другой твикер.

• Программа была написана изначально для Windows 10, потому и называется Win 10 Tweaker, но спустя несколько версий она обзавелась полноценной совместимостью с Windows 7, 8.1, LTSB / LTSC, Home, Server.

• Win 10 Tweaker не просто поддерживает обе разрядности (x86 и x64), но и сочетает их обе в одном экземпляре программы. И в зависимости от разрядности и версии Windows сам выбирает метод работы с системой.

• Win 10 Tweaker имеет самую быструю и удобную систему выпиливания и восстановления приложений из магазина Windows. По удобству, внешнему виду, интуитивности и скорости у Win 10 Tweaker в этом плане нет аналогов.

• Программа имеет самую быструю и удобную систему обновления. Достаточно проверить обновления в окне «О программе» и нажать OK, чтобы программа мгновенно обновилась и запустилась снова.

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